كورونا في تركيا.. تسجيل 8426 إصابة و183 وفاة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2021 - 21:00

كورونا في تركيا.. تسجيل 8426 إصابة و183 وفاة جديدة

منذ 14 mins 27 May، 2021
علم تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة التركية الخميس انه تم تسجيل 8426 إصابة و183 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة “بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8426، مقابل 8738 في بيانات الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5220549”.

وذكرت الوزارة “أنها رصدت 183 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 166 الأربعاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 46970 شخصا”، وأفادت “بشفاء 13102 مريضين ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5070815 شخصا”.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: روسيا اليوم

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