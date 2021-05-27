الشيخ جبري: “إسرائيل” مردوعة بسبب ما حل بها من هزائم بمواجهة المقاومة

أكد الامين العام لـ”حركة الأمة” في لبنان الشيخ عبد الله جبري أن “انتصار أيار 2021 في فلسطين وتحرير أيار 2000 إنجاز استثنائي، لم نشهد مثله في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي”، وتابع “عندما نستعرض ما يجري في المنطقة سندرك أهمية التضحيات التي تقدمها المقاومة الفلسطينية واللبنانية للأمة، وسنتلمس ثمارها بزوال العدو قريبا”.

وقال الشيخ جبري الخميس إن “فلسطين ولبنان باتا رقما صعبا بالنسبة إلى العدو، فإسرائيل اليوم مردوعة بسبب ما حلَّ بها من هزائم في مواجهة المقاومة، وما تعلَمهُ من جهوزية عالية تتراكم وتزداد يوما بعد يوم للتصدي لها فيما لو أقدمت على أي عدوان”.

وأشار الشيخ جبري إلى أن “قيمة المقاومة في لبنان وفلسطين أنها تعمل وتقدم الدماء والتضحيات لتكون نورا للأمة نحو خلاصها، وقد قدمت الغالي والنفيس لمستقبل أجيالنا، وضحى كبارها ورجالها ونساؤها في الميدان من أجل عزة هذه الأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام