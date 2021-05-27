أردوغان يدعو الأحزاب في بلاده لدعم صياغة دستور جديد لتركيا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، الأحزاب السياسية في بلاده إلى دعم فكرة صياغة دستور مدني جديد لتركيا. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لحزب “العدالة والتنمية” في جزيرة الديمقراطية والحريات، قبالة مدينة اسطنبول.

وأضاف “من الجيد جدا موافقة البرلمان على مشروع الدستور الجديد، تمهيداً لعرضه على الشعب التركي لتقييمه”. كما أكد الرئيس التركي على أن “الانقلابات كانت دائماً محاولات لعرقلة نضالنا من أجل ترسيخ سيادة الإرادة الوطنية”.

ووصف الانقلاب الذي شهدته تركيا في 27 أيار/مايو من عام 1960 بأنه “الأول في سلسلة الانقلابات التي جعلت البلاد تدفع أثمانا باهظة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا”. وأكد أردوغان أن “انقلاب عام 1960 جرح نازف في قلب شعبنا، رغم مرور أكثر من 60 عاما عليه”. وأشار إلى أن “الانقلابيين والسياسيين الذين يشجعونهم لم يتوانوا أبدا عن الزج بالبلاد في النار وتقويض الديمقراطية والتنمية من أجل تحقيق طموحاتهم”.

المصدر: روسيا اليوم