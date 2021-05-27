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May 27 2021 - 07:44

فرنسا تفرض حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا

منذ 42 mins 27 May، 2021
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أخبار دولية - فرنسا

أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية تفرض قيودا على المسافرين القادمين من بريطانيا بسبب انتشار الطفرة الهندية من فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، فرض حجر صحي إلزامي على أي شخص يصل إليها من المملكة المتحدة، دون أن يتم تحديد المدة الزمنية المفروضة.

هذا وفرضت ألمانيا الأسبوع الماضي حجرا صحيا لمدة أسبوعين على الوافدين إلى المملكة المتحدة، كما حظرت النمسا الرحلات الجوية المباشرة والسائحين القادمين من المملكة المتحدة.

وسجلت المملكة المتحدة بحلول الأسبوع الماضي 3424 حالة إصابة بالطفرة الهندية B.1.617.2.

المصدر: وكالات

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