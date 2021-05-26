الرئيس عون وقع مرسوم احالة مشروع البطاقة التمويلية على مجلس النواب

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، المرسوم الرقم 7797 تاريخ 26 أيار 2021، القاضي بإحالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب يرمي الى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.

شيا

واستقبل الرئيس عون السفيرة الأميركية دوروثي شيا والنائب الجديد للبعثة الديبلوماسية الأميركية في لبنان ريتشارد مايكلز، وعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات اللبنانية -الأميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

برقيات

من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بعيد المقاومة والتحرير من رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد جاء فيها: “أتقدم اليكم والى الشعب اللبناني بأحر التهاني القلبية بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، ذكرى مرور 21 عاما على الانتصار الكبير واندحار جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

ان تحرير جنوب لبنان يشكل محطة فارقة تؤكد ان الاحتلال مهما طال، فإنه الى زوال ما دام أصحاب الحق مؤمنين بقضيتهم متمسكين بحقوقهم ويقاومون من اجلها بشتى الوسائل.

وقد سطر الشعب اللبناني ورجال المقاومة بدمائهم وارواحهم أروع ملاحم البطولة. وستبقى تضحياتهم منارة يهتدي بها كل مقاوم رافض للاحتلال والهوان. لكم مني افضل التحيات مع كل المودة والتقدير”.

كما تلقى الرئيس عون برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر من عدد من قادة ورؤساء الدول.

وقد جاء في برقية رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد المجيد تبون: “يطيب لي وامتنا الإسلامية تستقبل عيد الفطر السعيد، ان اعرب لكم باسم الجزائر شعبا وحكومة واصالة عن نفسي، باصدق التهاني واطيب التبريكات، سائلا العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى شعبكم الشقيق باضطراد الرخاء والازدهار وعلى امتنا جمعاء باليمن والخير والبركات والمزيد من التآزر والتضامن. وتفضلوا فخامة الرئيس واخي العزيز بقبول خالص عبارات التقدير والاحترام”.

وابرق مهنئا، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، وجاء في برقيته: ” يطيب لي بحلول عيد الفطر المبارك ان ابعث اليكم بازكى التهاني واطيب التمنيات سائلا الله العلي القدير ان يعيده عليكم وانتم تنعمون بموفور الصحة والهناء، وعلى بلدكم الشقيق بالامن والرخاء وعلى شعوب الامة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركات. كل عام وانتم بخير. وتفضلوا صاحب الفخامة بقبول فائق الاحترام والتقدير”.

كما ابرق مهنئا بالمناسبة، كل من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني ورئيس قيرغيستان صادر زاباروف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام