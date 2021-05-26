الشيخ ياسين: لرمي الخلافات جانبا للنهوض بلبنان وتشكيل حكومة انقاذ

أكد رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح من وادي السلوقي في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، “ان سياسة الفساد التي تتحكم بلبنان منذ ثلاثين عاما، هي التي اوصلت لبنان للانهيار، والفاسدون هم أعوان المشروع الصهيوأميركي الذي شكل انتصار المقاومة عام 2000 بداية هزيمته في المنطقة”.

واضاف الشيخ ياسين”لقد تجلى انتصار لبنان 2000 بانتصار فلسطين 2021 وهذان الانتصاران هما ثبات ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ودعم محور المقاومة لهما، ما جعلنا ندخل في زمن انهزام المشروع الصهيوأميركي من المنطقة”.

ورأى “انه حين كان البعض يحارب بالشعارات والبيانات كان أيار شهر النكبات والهزائم وعندما بدأت المقاومة تواجه بما تستطيعه وتعده من قوة تحول أيار الى شهر انتصارات من يوم تحرير جنوب لبنان عام 2000 وحتى انتصار فلسطين عام 2021”.

تابع ان “الشعب الذي واجه العدو الصهيوني بكل شجاعة وصبر وهزمه بوحدته هو حتما سينتصر على الفاسدين وناهبي اموال الناس، والذين يعطلون قيامة لبنان ونهوضه بتمسكهم بانانياتهم ومصالحهم”.

وشدد على “ضرورة لقاء كل الاطراف، ورمي خلافاتهم جانبا للنهوض بلبنان وتشكيل حكومة انقاذ تعيد اليه مجده الذي منحته اياه ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: بريد الموقع