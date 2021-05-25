ما الذي يحدد طول الشخص؟

يمكن توقع الطول عند الولادة في حدود بضعة سنتيمترات، فلماذا يكون بعض البالغين أقصر، بينما البعض الآخر طويل القامة مثل لاعبي كرة السلة المحترفين؟.

وجد العلماء الذين يبحثون عن الإجابة، أن الأمر يتعلق إلى حد كبير بالجينات. وفي الواقع، وجدت الدراسات التي تبحث عن المقاييس والمتغيرات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بطول الشخص، أن الجينات مؤشر قوي.

وهناك اعتبار آخر مهم: هذا يفترض أنك لم تواجه نوعا من المشقة الخطيرة في سنواتك الأولى. أظهرت الدراسات أن سوء التغذية والأمراض الشديدة خلال طفولة الفرد، يمكن أن تمنعهم من الوصول إلى إمكاناتهم الوراثية في الطول.

ويمكن أن تؤثر هذه الصعوبات حتى على متوسط ​​التغييرات في الطول عبر البلدان بأكملها. وفي دراسة نُشرت عام 2016 في مجلة eLife، أجراها باحثون من جامعة إمبريال كوليدج لندن، أظهرت التحليلات أن أطول الرجال في العالم يأتون من هولندا، وأن أطول النساء في العالم من لاتفيا. ولكن جدول التصنيف هذا لم يكن دائما على هذا النحو، وفقا لتعاون عامل مخاطر الأمراض غير المعدية الدولي (NCD-RisC).

وقال ستيفن هسو، أستاذ الرياضيات الحسابية والعلوم والهندسة في جامعة ولاية ميتشيغان: “في كوريا الجنوبية وجمهورية الصين الشعبية، من المفهوم على نطاق واسع أن زيادة الطول على مدى جيل إلى جيلين الماضيين يرجع إلى حد كبير إلى تحسين التغذية”.

وفي الوقت نفسه، تندرج دول أخرى في قائمة NCD-RisC. وفي عام 1985، على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة في المرتبة 38 من حيث الطول في العالم، ولكن في عام 2019، تراجعت إلى المرتبة 58.

وقال هسو: “بصرف النظر عن الهجرة، يفترض بعض الناس أن جودة التغذية للجميع قد انخفضت مع زيادة استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وما إلى ذلك”. وقد يكون الأمر كذلك، أن دولا أخرى تتفوق على الولايات المتحدة. وبعبارة أخرى، لا يصبح الأمريكيون بالضرورة أقصر؛ إنهم لا ينمون بالسرعة التي ينمو بها الناس في الدول الأخرى.

ولا يعد سوء التغذية العامل البيئي الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على طول الشخص. ويمكن للأمراض الخطيرة أيضا أن تؤثر سلبا على النمو، خاصة إذا حدثت في مرحلة الطفولة؛ ومن الأمثلة على ذلك مرض الاضطرابات الهضمية وأمراض العظام مثل الكساح وهشاشة العظام عند الأطفال، وفقر الدم.

وفي دراسة نُشرت عام 2018 في مجلة Genetics، عرض هسو أهمية الجينات في تحديد الطول. واستخدم التعلم الآلي وخوارزميات الكمبيوتر لتحليل ما يقرب من نصف مليون جينوم للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة. وبعد تحليل الأرقام، تمكن الفريق من التنبؤ بدقة بطول الشخص وكثافة عظامه من جيناته فقط.

وبعض هذه الجينات مهيمنة وراثيا، ما يعني أن الشخص يحتاج إلى وراثة الجينات من أحد الوالدين فقط، في حين أن البعض الآخر متنحي وراثيا، ما يعني أن الشخص يحتاج إلى وراثة الجينات من كلا الوالدين.

وعلى الطرف الآخر من الطيف، يمكن للناس أن يصبحوا عمالقة. ويمكن أن يكون النمو المفرط، علامة على الإصابة بالسرطان. فالأطفال المصابون بأورام في الغدة النخامية، على سبيل المثال، يمكن أن ينتهي بهم الأمر بإفراز هرمونات النمو بشكل مفرط.

وباستثناء الحالات الطبية، بالنسبة للأشخاص الذين يتغذون جيدا، “يبدو أن الجينات تحدد إلى حد كبير طول البالغين”، كما قال هسو.

المصدر: روسيا اليوم