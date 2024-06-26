علماء صينيون يكتشفون جيناً قد يساعد الأفراد على مقاومة السمنّة

اكتشف علماء صينيون جيناً قد يساعد الأفراد على مقاومة السمنّة التي تعتبر مشكلة صحيَة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

ووفق وسائل إعلام صينية، أظهرت دراسة جديدة أجراها البروفيسور جين لي والأستاذ المساعد تشنغ هونغ شيانغ من جامعة فودان أن علم الوراثة يمكن أن يكون مهماً جداً أيضاً في كيفية تجنب بعض الأشخاص الإصابة بالسمنَّة.

وحللت الدراسة 2877 عينة من السكان في غوانغشي وجيانغسو وخنان، ووجد العلماء نوعاً من الحمض النووي للميتوكوندريا يدعى “إم تي دي إن إيه” شائعاً في جنوب الصين وجنوب شرق آسيا ويبدو أنه يساعد على الحماية من السمنًة.

وقال البروفيسور لي: “إن هذا الحمض يمكن أن يساعدنا على فهم أفضل لكيفيَة تأثير الجينات على السمنّة، وقد يؤدي أيضاً إلى طرق جديدة لعلاج هذه الحالة والوقاية منها”.

وحسب منظمة الصحة العالمية ،فإن أكثر من مليار شخص في العالم كانوا مصابين بالسمنّة في عام 2022، مشيرة إلى أن السمنّة تعد مشكلة صحيّة كبيرة في جميع أنحاء العالم لارتباطها بمخاطر مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

المصدر: وكالة سانا