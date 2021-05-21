مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 21-5-2021

مساءُ الخيرِ يا غزة، مساءُ النصرِ والعزة، مساءُ القدسِ والضفة وكلِّ حجارةِ الاقصى، وارضٍ غيرِ محتلة..

مساءُ النصرِ والتحريرِ لاحرارٍ بلا مِنَّةٍ اعادوا القدسَ عنواناً، وكلَّ الفخرِ للامة..

مساءُ الجرحِ اِن اقسمَ بانَ السيفَ لن يُغمَد ، واِن عُدتم لنا عُدنا، وسيفُ القدسِ فَلْيَشهد..

مساءٌ من شذَى الأمة، وهذا الحسمُ يا عكا، وهذا الاقصى يبتهل، زمانُ الذُلِّ قد وَلَّى ..

نصرٌ بعدَ نصر، صنَعَه اهلُ الرِّباطِ والثَبات، ورجالٌ قابضونَ على الزِّناد، وصواريخُ برسائلَ ثقيلة، واهدافٍ دقيقة ، حَسَمَت معركةً وفَرَضَت معادلات، واصابت العدوَ بضربةٍ لا بدَّ اَنَّ بَعْدَها هو غيرُ ما قبلَها، ومن لم يَرَ النصرَ لغَشاوةٍ من حقدٍ او ضياع، فلْيَنظر الى صلاةِ القدسِ اليوم، ومآذنِ غزةَ والتكبيرات، ولْيَحْسِب معَ العدوِ جداولَ الخيبةِ التي لن تقفَ عندَ ربطِ الساحاتِ واعادةِ فلسطينَ موحدةً باهلِها، محررةً من كلِّ تبعاتِ التطبيعِ وتجارِ السياسةِ وادعياءِ السلام..

فسلامٌ لتلكَ الزنودِ السمراءِ التي رَسَمَت بسلاحِها فصلاً جديداً من انتصاراتِ الامة، جعلتنا للقدسِ اقربَ وللنصرِ أعرف .. والسلامُ على الشهداءِ والصابرينَ فوقَ وتحتَ الركام، المتكئينَ على تجاربِ السنين، العارفينَ انَ ما أُخِذَ بالقوةِ سيُستردُ بالقوة، وانَ هذا الكيانَ اوهنُ من بيتِ العنكبوت، أكدها قائدُ المقاومينَ في بنت جبيل ذاتَ ايارَ من العامِ الفين، وحسَمَها المقاومون الفلسطينيون في ايارَ الفينِ وواحدٍ وعشرين..

ما دمَّرَه العدوُ بغزةَ سَهل اعادةُ بنائِه، امّا ما دمرتهُ المقاومةُ في الوِجدانِ الصهيوني فسَتعجَزُ الايامُ عن مداواتِه.

ومن قضى شهيداً على طريقِ القدس سيَحيا، امّا من عاشَ وهْمَ الامنِ في كيانِ الرَّفاهِ فسيموتُ برعبِه معَ ضِيقِ الخياراتِ وجديدِ المعادلات..

ستَعدِلُ الايامُ مهما حاولَ البعضُ التضليل، وستَهوي كفةُ المثبِّطينَ للعزائم، الحاسبينَ بميزانِ الخسائرِ الماديةِ العاجزينَ عن فهمِ انتصاراتِ الكرامةِ الاستراتيجية.. ما صنَعَه الفلسطينيونَ اليومَ أكبرُ من انجازٍ واعظمُ من انتصار، انه فجرٌ جديدٌ سيجعلُ حقيقةَ تحريرِ القدسِ امراً أكيدا ..

المصدر: قناة المنار