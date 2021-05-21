قال مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي “الاوان قد آن لتعود الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر”.

وأضاف عراقجي “خلال المفاوضات النووية في فيينا لم يتم اتخاذ القرار بعد حول بعض القضايا الرئيسية”.

وتابع ان “المفاوضات حول احياء الاتفاق النووي ستستمر بعد المهلة المحددة التي تنتهي يوم 21 مايو/أيار”، ولفت الى ان “الوفد الايراني يغادر فيينا على امل استئناف عمله في الاسبوع القادم ونامل بان نصل الى نتيجة (من المفاوضات)”.

واكد عراقجي ان “ايران ستتخذ القرار لاحقا حول احتمال استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

المصدر: وكالة ارنا