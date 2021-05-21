عراقجي: الاوان قد آن لتعود الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 21 2021 - 15:14

عراقجي: الاوان قد آن لتعود الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر

منذ 18 mins 21 May، 2021
عباس عراقجي
ايران - عربي وإقليمي

قال مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي “الاوان قد آن لتعود الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وتلغي الحظر”.

وأضاف عراقجي “خلال المفاوضات النووية في فيينا لم يتم اتخاذ القرار بعد حول بعض القضايا الرئيسية”.

وتابع ان “المفاوضات حول احياء الاتفاق النووي ستستمر بعد المهلة المحددة التي تنتهي يوم 21 مايو/أيار”، ولفت الى ان “الوفد الايراني يغادر فيينا على امل استئناف عمله في الاسبوع القادم ونامل بان نصل الى نتيجة (من المفاوضات)”.

واكد عراقجي ان “ايران ستتخذ القرار لاحقا حول احتمال استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

المصدر: وكالة ارنا

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة