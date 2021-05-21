اللقاح الصيني المضاد لكورونا يحمي من السلالة الهندية

قال خبير صيني في مكافحة الأمراض، إن اللقاحات الصينية المضادة لمرض “كوفيد ـ 19” يمكنها توفير حماية “إلى حد ما” ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في الهند.

وأدلى شاو يي مينغ، الباحث في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بهذه التصريحات خلال تصريح صحفي، ولم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن اللقاحات أو السلالات التي أشار لها.

هذا واقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من تخطي عتبة 165 مليون حالة، وذلك بعد صدور أحدث البيانات المتوفرة اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 164 مليونا و914 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا قد بلغ ثلاثة ملايين و418 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرج” للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و 546 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وروسيا والمكسيك وإندونيسيا.

المصدر: الميادين