المرابطون: رجال الدين في فلسطين يخوضون معركة الحرية والكرامة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2021 - 15:04

المرابطون: رجال الدين في فلسطين يخوضون معركة الحرية والكرامة

منذ 36 mins 19 May، 2021
المرابطون
لبنان

وجهت حركة الناصريين المستقلين -المرابطون، في بيان “تحية اكبار لرجال الدين الأكارم على أرض فلسطين العربية، الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة مع أبنائهم المقاومين الفلسطينيين، على امتداد الجغرافية الفلسطينية من بحرها إلى نهرها وفي قدسها الشريف”.

ودانت حركة المرابطون “الممارسات الإجرامية في حق رجال الدين على أرض فلسطين، وفي مقدمهم الخوارنة من بطريركية الأرمن الأرثوذوكس، وهذا ليس بجديد على أهلنا الأرمن في الدفاع عن أرضهم المقدسة، وهم كانوا دائما في طليعة الوطنيين تمسكا بأوطانهم الذين يعيشون فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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