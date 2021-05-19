انخفاض أسعار النفط في ظل تجدد مخاوف الطلب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل تجدد المخاوف من انخفاض الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، بالإضافة إلى المخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.1 بالمئة إلى 67.98 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش. وكانت قد تراجعت 1.1 بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.2 بالمئة إلى 64.72 دولار للبرميل، وذلك بعدما فقدت 1.2 بالمئة أمس.

وارتفاع خام “برنت” أمس إلى 70 دولارا كان مدفوعا بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم. لكن هذه الآمال تراجعت في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند، مما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على التحركات.

المصدر: رويترز