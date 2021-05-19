عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 19 ايار 2021

العناوين
الأخبار :
– إضراب غير مسبوق منذ الثورة الكبرى: الفلسطينيون يشلّون دولة الاحتلال
– لبنان يركع لآل سعود
– تطوّع للتواصل مع الموساد… فأخليَ سبيله!
– القاضي علي إبراهيم لا يعترف بالليرة: أنا القانون
– رسالة عون لمجلس النواب: منازلة دستورية وطائفية
– استمرار الانهيار = تغيير النظام لا إجراء الانتخابات
– الإنكار الإسرائيلي لا يُغيّر شيئاً: معادلة غزة – القدس أمراً واقعاً
– «تخبيص» تل أبيب يزعج واشنطن: فلْننتهِ سريعاً
البناء :
– تظاهرات بالملايين في استفتاء عربيّ وعالميّ لفلسطين… أهمها عمّان ونيويورك
– يوم الهاون والانتفاضة الشامل… ووقف النار بين الموقف الأميركيّ وموقع القدس
– “زلة وهبة” تطرح التكليف بالوكالة… ورسالة عون تنقل الحلبة الحكوميّة إلى المجلس
الديار :
– صواريخ المقاومة الفلسطينية تدك المدن “الاسرائيلية” والاحتلال عاجز عن الردع
– الاحتلال مستمر بـ “جرائمه” ضد المدنيين ويهدد بقطع الكهرباء عن غزة
اللواء :
– مجلس التعاون يطالب لبنان باعتذار رسمي لمعالجة “الأزمة الدبلوماسية”
– عون يفتح النار على الطائف.. وبري متوجس من آثار الرسالة على المجلس!
الجمهورية :
– رسالة عون “تُعالجها أو تُفجّرها”.. وإعفاء وهبة يطوي الأزمة مع الخليج
النهار :
– عاصفة لبنانية خليجية… وهبه ينكفىء اليوم؟ العهد يهرب إلى التحريض على الحريري
الأنباء :
– تبرّؤٌ سياسي وشعبي من الوزير “اللامسؤول” وتعقيدٌ إضافي حكومياً.. لبنان في دركٍ خطير
الاسرار
البناء
– تتابع السفارات الغربية في بيروت ساعة بساعة مواقف مقرّبين من حزب الله وتحليلاتهم لاستقراء ما إذا كان لديه النية للدخول على خط الحرب الدائرة في فلسطين وفي أي حالات وضمن أي شروط وأي توقيت وتحت أي سقف استراتيجي وسياسي.
– توقّعت مصادر نيابية أن تعيد المناقشات النيابية الملف الحكومي وتعثره الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بالتكافل والتضامن من خلال اعتبار شراكتهما بالصلاحيّات تنتج شراكة في المسؤوليّات واعتبار الشراكة بينهما مسؤوليّة دستوريّة لا أمراً شخصياً أو سياسياً.
النهار
– بات واضحا أن “التيار الوطني الحر” قد اتخذ قرار التخلص من المدير العام لادارة المناقصات جان العليّة من ضمن اقرار قانون الشراء العام.
– تردد ان وزيراً سابقاً كان في صدد الاعلان عن حراك سياسي جديد وارجأ الامر لبعض الوقت ريثما تتبدل بعض الظروف المحيطة.
– لوحظ أنّ عدداً من المطاعم، وحتى الكبيرة منها، أقفل في الأيام القليلة الماضية مع ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج وانخفاض الحركة إلى حدّ كبير.
– يسري في اوساط الصيادلة ان نقيبهم غسان الامين هو وكيل ادوية عدة ومصلحته في عدم التوزيع حاليا بانتظار رفع الاسعار.
اللواء
– يجري التدقيق في بيانات الإصابات بالكورونا، إذ تبيّن وفقاً لمعلومات طبية أن الأمر يتعلق بحجم الفحوصات، ولغاية في “نفس يعقوب” اقتصادياً..
– ما تزال المؤسسات الإقتصادية والتجارية تعتمد على صرافين من الفئة الأولى للحصول على الدولارات المطلوبة لتبادل العمليات التجارية.
– أثارت مسؤولة أوروبية مع مرجع مسؤول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسمعت جواباً، بقي في الإطار العام!
نداء الوطن
- تبين ان الأشهر السابقة لتوقيع عقد استقدام البواخر في العام 2012 قد شهدت زيارات متتالية لوزراء ومستشارين سابقين الى تركيا، لمناقشة مضمون دفاتر الشروط.
– تخشى جهات رقابية من وجود دوافع مقصودة لتخريب المكننة وبرنامج المعلوماتية في وزارة المالية لإخفاء بيانات ومعلومات وإيصالات وتصاريح تتعلق ببعض كبار المكلفين.
– تتداول جهات قضائية معلومات عن تورط جهات إدارية وأمنية في معظم عمليات التهريب المنظمة للمحروقات والمواد المدعومة.
الجمهورية
– يرد حزب فاعل على تعويل دولة غربية على قوى تغييرية في لبنان بالقول ان نتائج الانتخابات النيابية تحددها صناديق الاقتراع .
– تدور علامات استفهام حول أصحاب شركات الأدوية التي قامت بتهريب الأدوية الى كنشاسا وآلية الحل التي يوصل اليها هؤلاء مع المعنيين .
الأنباء
– معركة خاسرة أطلقتها مرجعية رسمية لافتقادها لمقومات النجاح دستورياً وعملانياً.
– مسؤول رسمي كان أعرب عن نيته التخلي عن عمله، لكن مرجعاً منعه من ذلك ليعود ويقبل بالأمر تحت ضغط الأزمة الناجمة عن الأداء اللامسؤول للمسؤول.
المصدر: صحف