اللجنة السورية الأبخازية تبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين

عقدت اللجنة السورية الأبخازية أولى جلساتها لبحث التعاون المستقبلي و”بما يضمن أكبر قدر من التكامل بين اقتصاديْ البلدين”

وحضر الجلسة الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا ورئيس الوزراء السوري حسين عرنوس الذي قال إن الحكومة “حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس بشار الأسد باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لتوطيد أواصر التعاون بين سوريا وجمهورية أبخازيا، تأكيداً على الإرادة الصادقة في إقامة تعاون اقتصادي مثمر”.

بينما قال بجانيا إن اللجنة المشتركة تشكل قاعدة جيدة للعمل بين الجانبين لتنمية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس الأبخازي إلى أنه “سيكون هناك لقاءات مستقبلية مشتركة في قطاع رجال الأعمال والشركات الحكومية والخاصة لإيجاد آليات معينة للتعاون والتنفيذ، والتي ستسهم في تعزيز التبادل التجاري والتعاون العلمي والتعليمي والثقافي وتبادل الطلاب”.

وقال إن “العقوبات الجائرة والضغط الممارس على سوريا وأبخازيا سيعطيهما دفعا للأمام لتطوير العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين”.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة المشتركة ناقشت “التعاون في مجالات النقل والسياحة والتعليم والزراعة وآفاق تطويرها”.

ونقلت صفحة رئاسة الوزراء عن رئيس الجانب السوري في اللجنة وزير الاقتصاد سامر الخليل أن المرحلة المقبلة ستشهد “دورا مهما لرجال الأعمال دور مهم، وستكون هناك زيارة لوفد أعمال سوري إلى ابخازيا في نهاية الشهر القادم، مع التحضير لإقامة معرض للمنتجات السورية في العاصمة الأبخازية”.

وكان الرئيس بجانيا وصل مساء أمس الأول إلى دمشق، والتقى أمس نظيره السوري الذي قال إن الزيارة ستكون مهمة نظرا للاتفاقات التي ستوقع خلالها.

المصدر: سانا