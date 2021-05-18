قمة في باريس لدعم اقتصادات أفريقيا بعد تداعيات كورونا

تنطلق الثلاثاء في باريس قمة لدعم اقتصادات الدول الافريقية التي تأثرت بجائحة كورونا بمشاركة 22 رئيس دولة وحكومة اضافة الى قادة المنظمات الدولية والمؤسسات المالية. وتهدف القمة إلى إرساء موارد مالية وحشد المبادرات والآليات المبتكرة لدعم جهود إنعاش الاقتصادات الافريقية التي أضعفتها تداعيات جائحة كورونا، واصبحت تعاني من ركود كبير لأول مرة منذ 30 عامًا.

وتناقش القمة أزمة الديون التي تئن تحت وطأتها اقتصادات الدول الافريقية، وطرق معالجتها بتقييم الوضع الاقتصادي ومستوى الديون والحلول التي يقترحها المجتمع الدولي لمواجهة مطالب الدول الافريقية بالغاء ديونها للمساعدة على التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

كما تناقش القمة العديد من الموضوعات من بينها بحث طرق التمويل الجديدة للاقتصادات الافريقية الاكثر تضررا، وتلبية احتياجات التمويل ذات الاولوية وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: سبوتنيك