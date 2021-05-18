وفاة رجل بعد هجوم لسمكة قرش على الساحل الشرقي لأستراليا

قالت هيئة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا اليوم الثلاثاء، إن رجلا توفي بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش على شاطئ في الولاية.

وذكرت هيئة إسعاف نيو ساوث ويلز فى الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (01:30 بتوقيت غرينتش) أن المسعفين كانوا يستجيبون لتقارير تفيد بأن رجلا عضته سمكة قرش في شاطئ تانكوري المعروف أيضا باسم شاطئ “ناين مايل” على بعد حوالى 300 كيلومتر شمال سيدني.

ونشرت خدمة الإسعاف تغريدة على تويتر بعد حوالي ساعة جاء فيها: “على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها المسعفون والمارة في مكان الحادث، لم يكن من الممكن إنعاش الرجل”.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، أصيب الرجل وهو في الخمسينيات من عمره، بسكتة قلبية بعد تعرضه للعض في أعلى فخذه الأيمن أثناء ركوب الأمواج. وتم علاجه في مكان الحادث بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وزادت هجمات أسماك القرش القاتلة في المياه الأسترالية ثمانية أضعاف في عام 2020، مما يجعله أكثر الأعوام فتكا على الإطلاق منذ عام 1934.

المصدر: dpa