وقفة إحتجاجية على العدوان الإسرائيلي على غزة في الجبل

أقام “رفاق النضال والقضية في الجبل” وقفة إحتجاجية على عدوان المحتل الاسرائيلي في القدس وغزة، ونصرةً للمقاومة في فلسطين في قبرشمون وسط حضور فلسطيني ولبناني.

وتحدّث في هذه الوقفة كل من عضو قيادة الساحة اللبنانية في حركة الجهاد الإسلامي يوسف موسى أبو سامر، ورئيس حزب الوفاء اللبناني احمد علوان، منسقة لجنة نصر المقاومة في الجبل السيدة مليحة عدنان، والنّاشطة السياسية ليليان حمزة، والدكتور شيبان الجردي، واختتمت بكلمة اللجنة التنظيمية ألقاها الناشط السياسي وليد العياش.

وركزت الكلمات على أهمية تصدي المقاومة الفلسطينية للعدوان الإسرائيلي والعمليات البطولية التي ينفذها عرب ٤٨ في الداخل الفلسطيني المحتل. وشدّدوا على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.











المصدر: بريد الموقع