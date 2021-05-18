مقاومون يطلقون النار على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2021 - 04:58

مقاومون يطلقون النار على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة

منذ 55 mins 18 May، 2021
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