بسبب صواريخ المقاومة.. إلغاء 25 رحلة مقرر وصولها الى مطار “بن غوريون”

أظهر جدول الرحلات القادمة لمطار “بن غوريون” الدولي في تل ابيب إلغاء 25 رحلة قادمة من مدن حول العالم إلى طيان العدو الاسرئيلي الإثنين، بعد أن أصبح المطار هدفا لصواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

يأتي ذلك استنادا إلى جدول الرحلات المعتمدة مسبقاً والمنشورة على موقع مطار “بن غوريون” عبر الإنترنت، حيث كان مقرراً وصول 47 رحلة يوم الإثنين.

فمن بين إجمالي الرحلات المقررة مسبقاً، ألغيت 25 رحلة، بينما لا تزال 22 رحلة غير مؤكدة الإقلاع من المطارات المغادرة إلى كيان العدو على أن يتم تحديد مصيرها خلال الساعات القادمة.

يشار إلى أنه للمرة الثالثة في أقل من أسبوع، تصل صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى محيط مطار “بن غوريون”، آخرها مساء السبت 15 مايو/أيار 2021، ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والضفة الغربية.

يُذكر أن الرحلات الملغاة، كانت قادمة من مدن ميونخ، وأوديسا، ودبي، وأثينا، وصوفيا، وتيبليسي، وزيورخ، ونيويورك، ووارسو، وفيينا، وبوخارست، وكييف، وشيكاغو، ولندن، وسان فرانسيسكو، وإسطنبول.

جدير بالذكر أنه ألغيت أكثر من 20 رحلة قادمة إلى كيان العدو الإسرائيلي عبر مطار بن غوريون، وذلك يوم الأحد 16 مايو/أيار الجاري.

المصدر: موقع عكا للشؤون الاسرائيلية