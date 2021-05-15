جريحان برصاص العدو الاسرائيلي خلال فعالية تضامنية مع فلسطين وغزة عند بلدة كفركلا الحدودية

جرح فلسطينيان عند حدود بلدة كفركلا بعد إطلاق العدو الاسرائيلي النار خلال فعالية تضامنية أقيمت دعما لفلسطين والقدس والضفة والمقاومة في غزة.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “الجريحين هما محمد العوضي وفراس علوش وقد نقلا الى مستشفى مرجعيون الحكومي ووضعهما مستقر”.

وأفادت الوكالة أن “العدو الاسرائيلي وجه طلقات نارية على المتظاهرين الذين تسلقوا الجدار الفاصل في منطقة العبارة وقاموا برشق الحجارة وبرفع العلم الفلسطيني وعلم حزب الله على السياج الموضوع فوق الجدار”، وتابعت “أطلق السائقون أبواق سياراتهم استنكارا لإطلاق الرصاص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام