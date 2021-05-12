أردوغان: عودة الحياة لطبيعتها بتركيا تدريجياً بعد عيد الفطر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستتخذ خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بعد عيد الفطر، وذلك بعد نجاح البلاد بالسيطرة على وباء كورونا.

جاء ذلك في رسالة مسجلة نشرها الرئيس التركي الأربعاء، هنأ عبرها العالم الإسلامي والشعب التركي بحلول عيد الفطر السعيد الموافق غدا الخميس. وقال أردوغان “سنستخدم كل الوسائل اللازمة لمواجهة خطر الوباء خاصة على صعيد اللقاح، إلى جانب الحفاظ على قوة نظامنا الصحي”، متابعاً “على الرغم من أننا نقضي عيدا يخيم عليه الحزن بسبب المشاكل الناجمة عن الوباء، إلا أن هناك أيام جميلة تنتظرنا بإذن الله”.

وأكد أردوغان أن “حكومته ستحل المشاكل الناجمة عن الوباء تماما مثلما حولت تركيا من دولة هشة في السياسة والاقتصاد والبنية الاجتماعية قبل 20 عاما إلى دولة صاحبة تأثير في منطقتها والعالم”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن “شهر رمضان مر أيضا إلى حد كبير في ظل القيود المفروضة بسبب الوباء”، وتابع “سنواصل بحزم كفاحنا ضد هذا الخطر الذي يؤثر على العالم بأسره، وخاصة محطينا”.

المصدر: روسيا اليوم