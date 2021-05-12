بري: لتوحيد الرؤى لانقاذ لبنان.. وفي القدس تصنع سواعد المقدسيين العيد الأكبر

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اعتذاره عن عدم إستقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك، “بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان وتضامناً مع الانتفاضة الفلسطينية المباركة في القدس واحيائها، وإستنكارا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضامناً مع عائلات شهدائه”، سائلاً “الله تعالى للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصا ان يعيد عليهم كافة مناسباتهم بالخير واليمن والبركات متجاوزين هذه المرحلة الدقيقة والصعبة بمزيد من الوحدة وتوحيد الرؤى والجهود الوطنية الصادقة لانقاذ وطننا العزيز لبنان”، مضيفاً

“وأن يأخذ بيد الشعب الفلسطيني نحو تحقيق أمانيه بالنصر والتحرير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، فهناك يلتمس “الهلال” وتصنع سواعد الفلسطنيين والمقدسيين “العيد الأكبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية