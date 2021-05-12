تدشين أول خط إنتاج للقاح كورونا الإيراني “كو بركت”

سجلت إيران اسمها بين البلدان المصنعة للقاح كورونا في العالم وذلك بتدشين أول خط إنتاج للقاح كورونا الإيراني “كو بركت” القادر في المرحلة الأولى على إنتاج 3 ملايين جرعة شهريا.

خطوة إيرانية جديدة في طريق القضاء على فايروس كرونا.. الخبراء الإيرانيون يدشنون أول خط إنتاج للقاح كورونا الإيراني “كو بركت” الذي تم التوصل إليه على أيادي الخبراء الإيرانيين بعد شهور من العمل والمثابرة.

وفي مراسم تدشين اللقاح قال رئيس لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني (ره) محمد مخبر: “5 إلى 6 بلدان فقط في كل العالم تمكنوا من إنتاج لقاح لكورونا.. واليوم نحن نسجل اسم إيران بين هذه البلدان.. هذا المركز التي تم اعتماده لإنتاج لقاح كورونا سوف يتحول بهمة الخبراء الإيرانيين إلى أكبر مركز لإنتاج اللقاح في المنطقة.

خط الإنتاج الأول للقاح الإيراني قادر على إنتاج 3 ملايين جرعة شهريا فيما يتم تجهيز خط الإنتاج الثاني بقدرة إنتاجية تصل إلى 17 مليون جرعة شهريا.. لتكون بذلك إيران قادرة على تأمين احتياجاتها الداخلية من هذا اللقاح في الوقت الراهن.

ويبين رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز أنه و: “على الرغم من إجراءات الحظر التي تتعرض لها البلاد استطعنا أن ننتج هذا اللقاح لنثبت للعالم أننا قادرون وليس بإمكان أحد أن يكسر إرادة الشعب الإيراني.. و سوف نقوم حتى نهاية العام الإيراني الجاري بعون الله بتطعيم كافة أبناء الشعب الإيراني.”

هذا وقد تم إعطاء الجرعة الأولى من هذا اللقاح ضمن مرحلة الاختبارات السريرية الأولى قبل نحو أربعة أشهر ولم تسجل أي أعراض جانبية تذكر حتى الآن.

وتستعد الشركة القائمة على إنتاج هذا اللقاح لعرض منتوجها بمجرد الحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة الصحة الإيرانية.

المصدر: موقع قناة العالم