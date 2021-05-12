اليكم منتج الألبان الأكثر فائدة

قامت خبيرة التغذية بتجميع قائمة لمنتجات الألبان الصحية للبشر.

قالت خبيرة التغذية الروسية أولغا ديكر، إن منتجات الألبان موجودة في النظام الغذائي لكل شخص تقريبًا، وتحدثت عن الأكثر فائدة منها.

وأشارت الخبيرة إلى أنه عند الحديث عن فوائد الألبان ومنتجات الألبان المخمرة، يجب تمييزها من حيث أكبر كمية من البروتين لكل 100 غرام. في المقام الأول هو الكوراك (جبنة الحليب المحمض الطازجة).

وقالت لقناة “زفيزدا” الروسية: “من الأفضل تناول الكورام بنسبة 5% من حيث محتوى الدسم، حتى لا نتجاوز السعرات الحرارية، ولا نأكل الخالي من الدسم تماما، لأن الدهون تلعب دورًا مهمًا في بناء الخلايا في أجسامنا”.

يأتي بعد ذلك في التصنيف أنواع مختلفة، الكفير، الزبادي والحليب المخمر. الحليب في أخر القائمة، ولكن ليس لأنه غير صحي، ولكن نظرًا لعدم قدرة الجميع على استيعاب اللاكتوز – فقد البعض هذا الإنزيم بسبب أنهم توقفوا عن تناول منتجات الألبان.

المصدر: سبوتنيك