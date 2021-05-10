إعلام العدو : حماس أخذت اسرائيل كلها رهينة مقابل القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 22:50

إعلام العدو : حماس أخذت اسرائيل كلها رهينة مقابل القدس

منذ 27 mins 10 May، 2021
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