“حرق الدهون والمناعة”… عصير “ماء الديتوكس” المنزلي يقدم فوائد مزهلة

نشرت خبيرة متخصصة بالتغذية مقالا مفصلا عن فوائد عصير جديد من شأنه أن يحرق دهون الجسم وينقص الوزن مع تقديم جرعة منعشة له في نفس الوقت.

يعتبر هذا العصير من أسرع العصائر من حيث سرعة التحضير والبساطة، حيث يتألف من 4 مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان، ويمكن شراؤها من أي متجر.

وبحسب المقال المنشور في مجلة “healthiersteps” المتخصصة بالوجبات الغذائية، كل ما عليك فعله للحصول على هذا العصير هو تقطيع الخيار والليمون إلى شرائح رقيقة جدا ويضاف إليها النعناع بعد سحقه أو تقطيعه ثم يوضع المزيج بالماء ويبرد في الثلاجة لساعات.

نوه المقال إلى أن المزيج يقدم مادة تعرف باسم “ماء الديتوكس”، وهو ماء معروف بقدرته على إزالة السموم والدهون من الجسم وتقوية المناعة ويحسن الصحة.

جرعة فوائد مذهلة

الترطيب: يساعد هذا العصير على ترطيب الجسم خصوصا في فصل الصيف الحال حيث يحتوي الخيار على نسب عالية من الألياف المائية التي تنعش الجسم وتمده بالماء لفترات طويلة.

تنشيط الجسم: يقدم العصير جرعة من المنشطات للجسم، لأن ماء الخيار والليمون منعشان بطريقة فريدة جدا ويمنح جسمك دفعة فورية من الطاقة التي يحتاجها ليخوض يوما متعبا.

إنقاص الوزن: ليس سراً لأن “ماء الديتوكس” يساعد في إنقاص الوزن، بحسب المقال، ويرجع ذلك أساسًا إلى خلوه من السكر الموجود في المشروبات الغازية.

ويساعد هذا المشروب بالحفاظ على وزن الجسم ويغني عن المشروبات الأخرى، علاوة على ذلك، فهو يساعد أيضًا في حرق الدهون بشكل أسرع.

مضادات الأكسدة: يحتوي ماء الليمون والخيار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم.

كما أن مضادات الأكسدة وخاصة فيتامين “ج” تساعد في تقليل فرص الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب والزهايمر في الجسم.

بشرة صحية: الليمون وماء الخيار يحسن درجة حموضة الجسم، ونتيجة لذلك، فإنه يوفر بشرة متوهجة ونضرة بالإضافة إلى أن فيتامين “ج” ومضادات الأكسدة والسيليكا، كل هذه المكونات تعمل بمثابة تطهير للدم وتخلص البشرة من حب الشباب.

تحسين الهضم: الماء هو الحل النهائي للمساعدة في صحة الجهاز الهضمي، وعند استخدام ماء الليمون والخيار، تتضاعف الفوائد. لأن العناصر الغذائية الموجودة في هذا الماء تساعد في تنقية الكبد والمعدة.

المصدر: سبوتنيك