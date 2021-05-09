الرئيس روحاني: تطعيم 13 مليون مواطن من الأكثر تعرضاً لخطر كورونا حتى 20 تموز/يوليو

واضاف روحاني لدى ترؤسه الاحد الجلسة الاسبوعية للجنة التنسيق الاقتصادي، أنه “وبرغم القيود التي يعيشها العالم بسبب انتشار كورونا ورغم تداعيات الحظر الاَ ان الحكومة قامت بالاجراءات اللازمة لتأمين استيراد اللقاحات بالسرعة المطلوبة ولم تعد هناك عراقيل في هذا المجال”.

واشار الى ان “الأولوية في سياسة الحكومة هي تفعيل القدرات الداخلية لانتاج لقاحات كورونا، ولكن حتى يتحقق ذلك لابد من توفير اللقاحات عن طريق الاستيراد، كما أن الحكومة تعاقدت مع منتجي اللقاح في الداخل وستسدد المبالغ المطلوبة”.

كما تم في الجلسة مناقشة موضوع دعم العوائل والأشغال التي تضررت بسبب القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وتقرر ان تواصل الحكومة برنامج الدعم الكامل لجميع المتضررين .