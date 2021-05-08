كورونا في روسيا.. تسجيل 370 وفاة جديدة خلال 24 ساعة والإصابات فوق الـ8 آلاف لليوم الثاني

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة الثمانية آلاف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصد 8329 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 8386 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2765 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 370 حالة وفاة، مقابل 376 وفاة أمس، فيما تماثل 8255 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و871843 إصابة مؤكدة منها 112992 حالة وفاة و270236 حالة شفاء وأربعة ملايين و488615 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 131.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 277 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم