تويتر يعلق حسابا ينشر بيانات ترامب

أوقف “تويتر” يوم الخميس حسابا بدا وكأنه يتحايل على الحظر المفروض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال نشر رسائل شاركها على موقعه في الإنترنت.

وكانت هذه الخطوة دليلا آخر على أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سيستمر في اتخاذ إجراءات لفرض حظر على ترامب، والذي تم فرضه في أيامه الأخيرة في منصبه بينما كان يحاول قلب هزيمته في الانتخابات.

وفي صباح يوم الخميس ظهر حساب على تويتر بعنوان “DJTDesk” على تويتر وذكر قسم السيرة الذاتية للحساب أنه سيبث منشورات على هذا المورد.

وفي غضون ساعات تم تعليق الحساب.

وفي بيان لـ”إن بي سي نيوز” قال متحدث باسم “Twitter” “كما هو مذكور في سياسة التهرب من الحظر لدينا، سنتخذ إجراء تنفيذيا على الحسابات التي تهدف على ما يبدو إلى استبدال أو الترويج للمحتوى المرتبط بحساب معلق”.

وصرح جيسون ميلر، المتحدث باسم ترامب، لشبكة “إن بي سي نيوز” إن الحساب لم يتم إنشاؤه من قبل أو بإذن من أي شخص مرتبط بالرئيس السابق.

المصدر: وكالات