أبرز أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا

كشف الطبيب المصري عبد الله عرفة، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، عن أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال.

وقال عرفة إن “ارتفاع درجة الحرارة، والطفح الجلدي، والقيء والإسهال، من أبرز أعراض الفيروس، التي قد تظهر على الأطفال حديثي الولادة”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المصرية.

وأطلق تحذيرات من انتشار الفيروس بين الأطفال الرضّع مؤخراً، رغم أنهم كانوا في مأمن من الإصابة بـ”كوفيد 19″ خلال الموجة الأولى، محذّراً من أنه يصادف حالات إصابة بكورونا بين رضع عمرهم أيام. وطالب الجميع بتوخي الحذر، مشدداً أن بعض الرضع لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور أن الموجة الثانية هي أشد في الانتشار، الأمر الذي تسبب بإصابة الأطفال بكورونا، موضحاً أن “عدد الفيروسات المهاجمة لجسم الأطفال من عمر يوم واحد، موجودة بنفس العدد في أجسام البالغين”.

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن الأطفال لا يزالوا يعانون من مضاعفات الإصابة بالفيروس بنسبة أقل مقارنة بالبالغين وكبار السن، إلا أنه شدد على ضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والمتابعة لحظة بلحظة للرضع، والكشف سريعاً عند ظهور أي عرض من أعراض الإصابة بهذا الفيروس، لبدء العلاج الفوري.

ونوّه أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إلى أنه في الموجة الأولى كانت الإصابات بين الأطفال نادرة، وكانوا يتعافون بسرعة، لكن هذه الموجة الثانية مختلفة وأشد في الانتشار.

المصدر: الميادين