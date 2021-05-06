لافروف: الوضع “على الأرض” في إقليم قره باغ عاد إلى طبيعته

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، إن الوضع “على الأرض” في إقليم قره باغ عاد إلى طبيعته، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تتعامل بشكل فعال مع ما يقع هناك من حوادث بسيطة.

قوال لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية الأرميني ” نرصد اتجاهات إيجابية في إقليم قره باغ. الوضع على الأرض عاد إلى طبيعته بشكل ملحوظ. قوات حفظ السلام الروسية تعمل كضامن للأمن، وهي منتشرة على طول خط التماس وعلى طول ممر لاتشين. وتتولى قوات حفظ السلام التابعة لنا تسويه الحوادث الطفيفة، التي ربما لا يمكن أن تتم بدونها أي عملية، بسرعة وفعالية. كما يولون اهتمامًا مستمرًا لاستكمال عملية تبادل أسرى الحرب”.

كما أشار لافروف إلى أن مجموعة العمل الثلاثية على مستوى نواب رؤساء الوزراء “تعمل بنشاط وتجانس، ونحن مهتمون بهذا العمل لمواصلة وتعزيز إقامة حوار بين باكو ويريفان لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة لجنوب القوقاز”.

المصدر: سبوتنيك