روسيا تسجل 7 آلاف و 639 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل انخفاض جديد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بتسجيل 7 آلاف 639 حالة إصابة خلال 24 ساعة، وهو أقل معدل إصابة منذ السادس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حيث تم تسجيل 7 آلاف 523 إصابة في ذلك الوقت.

وجاء في بيان المقر “تم تسجيل 7 آلاف 639 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليم روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 1023 حالة إصابة بدون أعراض، وهو ما يمثل 13.4 بالمئة من المصابين”. وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجيل 2114 حالة إصابة، تليها مدينة سان بطرسبرغ بـ 715 إصابة، ثم ضواحي موسكو بـ 600 إصابة.

كما أشار البيان إلى وفاة 351 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، من بينهم 59 شخصا في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي الوفيات 112 ألف 246 حالة وفاة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 7 آلاف 788 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 4 ملايين 472 ألف 338 شخصا. يذكر أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء الجائحة قد بلغت 4 ملايين و 855 ألفا و128 حالة، بمعدل زيادة قدرة 0.16 بالمئة

المصدر: سبوتنيك