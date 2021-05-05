بلينكين: يجب الضغط على سلطات روسيا حتى تنفذ التزاماتها الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2021 - 10:12

بلينكين: يجب الضغط على سلطات روسيا حتى تنفذ التزاماتها الدولية

منذ 35 mins 5 May، 2021
بايدن يرشح أنتوني بلينكن لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأميركي اينتوني بلينكين الأربعاء، أنه “من الضروري الضغط على موسكو بهدف حثها على تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الدولية”. وكتب بلينكين على تويتر “يجب أن نعمل معاً، حتى نلفت الانتباه على سلوك روسيا، نحمّل روسيا المسؤولية عن أفعالها، ويجب أن نضغط على موسكو حتى تنفذ اتفاقاتها والتزاماتها الدولية”.

وتدهورت العلاقات بين موسكو والغرب، في الأسابيع الأخيرة؛ وأعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس، لأسباب مختلفة.

المصدر: سبوتنيك

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