ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا و285 وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2021 - 10:12

ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا و285 وفاة

منذ 1 ساعة 5 May، 2021
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