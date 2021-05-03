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May 3 2021 - 16:38

اقتراح قانون حول منح تعويضات لضحايا العاملين في القطاع الصحي بمواجهة كورونا

منذ 1 ساعة 3 May، 2021
كورونا في العالم
لبنان

قدمت كتلة “التنمية والتحرير” النيابية من خلال النائبين فادي علامة وعناية عزالدين الاثنين اقتراح قانون إعطاء ضحايا فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي، معاشات وتعويضات.

وبالمناسبة، قال علامة إن “الهدف من القانون تقديم شيء معنوي ومالي للعاملين في القطاع الصحي، لأن أي عامل في هذا القطاع معرض للوباء”.

ولفت علامة الى أن “اللجان المشتركة درست هذا القانون وخرجت بنتيجة نقدمها لهؤلاء الأبطال وعائلاتهم”، وتابع “قناعتي اعتبار العاملين في القطاع الصحي واللذين خسروا حياتهم، شهداء الواجب وعلينا تكريمهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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