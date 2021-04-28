الرئيس عون: السعودية دولة شقيقة ويهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها ونبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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الرئيس عون: السعودية دولة شقيقة ويهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها ونبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح
منذ 23 mins
28 April، 2021
التعاون الاقتصادي
الرئيس عون
السعودية
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