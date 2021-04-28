الصحة في غزة تعلن تسجيل 9 وفيات و795 إصابة جديدة في قطاع غزة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 28 2021 - 10:36

الصحة في غزة تعلن تسجيل 9 وفيات و795 إصابة جديدة في قطاع غزة بفيروس كورونا

منذ 3 mins 28 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة