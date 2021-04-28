عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 28 نيسان 2021

العناوين

الأخبار:

– تشريع في خدمة المصارف.

– «إسرائيل»: حدودنا في عمق المياه اللبنانيّة.

– السعوديّة تشترط إبعاد حزب الله عن الجيش لتقديم مساعدات!

– معركة مأرب: «أنصار الله» تخترق خطّ الدفاع الثاني لقوات هادي.

– القوات والتيار: سباق التمدد في أمراء الكنيسة وفقرائها.

البناء:

– فيينا تتقدّم نحو الحل النوويّ بسرعة… ومالي إلى المنطقة لوضع الحلفاء في الصورة.

– القوات تدعو التيار لاستقالة مسيحيّة ميثاقيّة نحو الانتخابات المبكرة… بعد كلام باسيل.

– قزّي ينقل تبنّي بكركي والفاتيكان موقف الحريريّ حكوميّاً… والصراع «سنيّ شيعيّ».

الديار:

– البابا يصلي للبنان في ظل انسداد كل الأفق… الحكومة في «خبر كان»

– جعجع تدعو العونيين للاتحاد واسقاط مجلس النواب… ومخاوف من تضامن خليجي مع السعودية ومقاطعة لبنان.

اللواء:

– محاولات لتحريك التأليف بين “الفصح الشرقي” والفطر السعيد.

– فهمي يتصل بفرحان ويطلعه على الإجراءات والتوقيفات.. وإقفال المعاينة الميكانيكية بدءًا من الغد.

الجمهورية :

– عون والحريري العقدة والحلّ.. والأزمة تتفاقم.. ‏ورفع الدعم “نهائي”‏

النهار:

– رفع “مضبوط” للدعم بديلاً من حكومة ممنوعة!

الأنباء :

– ذرائع التهرب من المسؤولية مردودة لأصحابها.. وحدها “التسوية” طريق النجاة وإلا “الناس رح تاكل بعضا‎”‎

الشرق :

– البابا فرنسيس في رسالة الى عون:لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش المشترك.. ونصلّي من أجل ‏خلاصه

الاسرار

البناء‎

– توقع دبلوماسيّ عربي سابق تشكيل لجنة دوليّة تحت إطار المجموعة الدولية لدعم لبنان أو مجموعة أصدقاء لبنان ‏للمساعدة في الوصول إلى تسوية لبنانية بتفاهم أميركيّ روسيّ تضم إليهما فرنسا والسعودية وإيران ولم يستبعد أن ‏تتبنى اللجنة الدعوة إلى انتخابات نيابيّة مبكرة تعقبها حكومة سياسيّة تتولى تنفيذ الإصلاحات‎.

– توقعت مصادر أمميّة أن تتواصل معارك مأرب في اليمن في الوجهة التي تبدو نهائيّة لصالح أنصار الله بعد ‏النجاحات التي حققوها في اليومين الأخيرين وأن تطرح قضية تحييد المدينة بإخراج وحدات حكومة منصور ‏هادي العسكرية وميليشيات حزب الإصلاح منها مقابل عدم دخول أنصار الله إليها‎.‎

النهار

– تصرّ القاضية غادة عون على متابعة ملف شركة مكتّف وقد عاتبت القاضي سامر ليشع لتعامله مع ‏الملف من دون إذن منها‎.‎

– قال وزير سابق أن الحكومة الجديدة قد تمهّد الطريق أمام حلول ممكنة لكن يجب عدم بناء آمال كبيرة ‏عليها‎.‎

– أعلن أحد الإعلاميّين عن إقفال حساباته على فاسبوك وانستغرام لأسباب قال “انها تبقى مجهولة‎”.‎

– يكرّر المسؤولون الفرنسيون استياءهم من كل الطاقم السياسي اللبناني لعدم التزامه الوعود التي أطلقها ‏في قصر الصنوبر‎.‎

اللواء

‎

– أصيب الطاقم الرئيسي في سفارة دولة كبرى بفايروس كورونا، والتزم الإجراءات المطلوبة لجهة الحجر وسواه‎!

– فهم أن زيارة دبلوماسي أوروبي إلى رئيس تيّار حزبي جاءت على خلفية دينية من رئيس حزب إلى رئيس حزب ‏مماثل‎!

– احتلت قضية المداهمة لشركة مالية، مقرها عوكر، محور المحادثات بين مرجعين، في الساعات الماضية‎.‎

الجمهورية

– ‏بلغ العتاب بين قطبين من تكتل نيابي كبير مرحلة القطيعة التامة بعد التهديد بتبادل كشف ‏النوايا والخطط الفاشلة.‏

‏ ‏

– ‏أكد حزب مسيحي أنّه لم يتبلّغ من مرجعية روحية دعوة الى أي لقاء مع تيار غير حليف.‏

‏ ‏

– ‏إدّعت قيادة حزب على خلاف مع أحد كبار مسؤوليه أن القاعدة الحزبية معها وأن احتفالاً ‏نظمه هذا المسؤول لم تحضره سوى قلة.‏

الأنباء

– التزاحم لا يزال سيد الموقف في قضية قضائية من دون اي اكتراث لقرارات صدرت بهذا الخصوص‎.‎

– مطلب مستجد لتيار سياسي على خط ملف تفاوضي يتعارض وثوابت اساسية بحصره باطاره التقني‎.‎

المصدر: صحف