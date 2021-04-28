كندا تسجل أول وفاة ناجمة عن التجلط الدموي بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا”

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة كيبيك الكندية عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن التجلط الدموي بعد تلقي لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة في المقاطعة المذكورة إلى أن امرأة عمرها 54 عاما، تلقت اللقاح في أوائل أبريل الجاري، وفي وقت لاحق توفت بنتيجة تشكل خثرة دم في دماغها.

وقدم رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو التعازي لأسرة المتوفاة، مشيرا إلى أن احتمال وقوع مثل هذه الحوادث واحد في 100 ألف وأعرب عن ثقته بأن فوائد اللقاح تتغلب على مخاطره.

من جهته، أكد مدير إدارة الصحة العامة في كيبيك الدكتور هوراسيو أرودا أن 400 ألف شخص في المقاطعة تلقوا اللقاح حتى الآن، وأن حالة الوفاة المسجلة ضمن إطار المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدام اللقاح، حيث تظهر آثار جانبية قوية لدى شخص واحد في 100 ألف شخص.

المصدر: وكالات