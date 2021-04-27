نقابات النقل البري: إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية الخميس حتى تحقيق المطالب

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا الثلاثاء في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر وحضور رؤساء اتحادات ونقابات القطاع وقررت تنفيذ الإضراب وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتبارا من السادسة من صباح بعد غد الخميس حتى تحقيق المطالب.

وقال الأسمر إن “الاتحاد العمالي مع تحرك قطاع النقل البري وهو شارك في الاتصالات مع وزير الداخلية الذي وعد بمعالجة هذا الملف، الا أنه حتى اليوم لم يستجب”، مشيرا الى ان “الاتحاد العمالي العام سيكون موجودا في هذا التحرك يوم الإضراب”.

بدوره، قال طليس “لن يثنينا شيء عن متابعة خطواتنا لتحقيق المطالب”، وتابع “لم نترك وسيلة إلا واعتمدناها لتأمين المطالب، ولكن للأسف لم نلق آذانا مصغية ووصلنا الى وقت البدء بالتحرك ولن نتراجع وسنكمل مشوارنا حتى النهاية”، وأكد أن “التحرك سيكون سلميا ولن نقوم بالتخريب ولن نلحق الضرر بالمؤسسات، بل اعتراضنا على ما يجري في المعاينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام