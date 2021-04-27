حماس: تقرير “هيومن رايتس” يؤكدة ضرورة معاقبة الاحتلال

رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بـتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الذي أكد بالأدلة أن الاحتلال “الإسرائيلي” يرتكب على الدوام جرائم ضد الإنسانية عبر سياسة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

وأوضح الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الثلاثاء في تصريح صحفي، أن”هذا التقرير يأتي من جهة محايدة ودولية، ويعتمد على جملة من الحقائق والوقائع، ويثبت من جديد الرواية الفلسطينية التي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل ضد الفلسطينيين”.

وأشار قاسم إلى أن”التقرير يضاف إلى سلسلة من التقارير المشابهة التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

ولفت إلى أن “تقرير هيومن ووتش يؤكد ضرورة التحرك الدولي الجاد والعملي لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولي بواجباته إزاء تواصل هذه الجرائم”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام