البابا فرنسيس للرئيس عون: لبنان لا يمكن ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا

اكد البابا فرنسيس “ان لبنان لا يمكنه ان يفقد هويته ولا تجربة العيش الاخوي معا التي جعلت منه رسالة الى العالم باسره”، وجدد رغبته في “ان تتحقق زيارته الى لبنان وشعبه الحبيب”، مؤكدا “صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها”.

كلام البابا فرنسيس، جاء في خلال رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شكره فيها على كتاب تهنئته لمناسبة السنة الثامنة لحبريته، والرسالة التي بعث بها الرئيس عون اليه على اثر زيارته للعراق والتي تضمنت دعوة رسمية للاب لزيارة لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام