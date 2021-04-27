الذهب يستقر مع ترقب السوق اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تطلع المتعاملين في السوق لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية، بينما ضغط صعود الدولار على جاذبية المعدن.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1780.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1780.40 دولار للأوقية.

وقال إليا سبيفاك من ديلي إف.إكس “بدأنا نرى صعودا قليلا للدولار وعائدات السندات أيضا”.

وارتفع الدولار مقابل عملات منافسة، ما يقلل من جاذبية المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام قرب مستوي 1.570 بالمئة.

ولا يُتوقع أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي أي تغييرات كبيرة في السياسة خلال الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، إلا أن المستثمرين يتابعون عن كثب نظرة رئيس مجلس الإدارة جيروم باول المستقبلية لاقتصاد البلاد.

ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلي 2924.12 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2941 دولارا يوم الاثنين.

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئةإلى 26.17 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1240.71 دولار.

المصدر: رويترز