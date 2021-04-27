المفوضية الأوروبية: الصين ستتربع على عرش اقتصادات العالم

صرح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس بأن الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم في السنوات المقبلة، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى خلق فرص متكافئة معها، والعمل لذلك على المستويين العالمي والأوروبي.

وقال دومبروفسكيس،: “الصين هي الآن ثاني أكبر اقتصاد، وفي غضون سنوات قليلة ستصبح أكبر اقتصاد في العالم. ومن الواضح، أننا بحاجة إلى التعاون مع الصين”.

وأضاف دومبروفسكيس، لذلك، فإن إحدى القضايا التي يهتم بها الاتحاد الأوروبي والتي يسعى لحلها هي ضمان قواعد لعبة متكافئة بين الاتحاد الأوروبي والصين في التجارة.

هذا وكان “يوروستات” (مكتب الإحصاءات الأوروبي) قد أفاد سابقًا، بأن الصين أصبحت الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة. بشكل عام، تحتل الصين المكانة الأكثر أهمية في التجارة العالمية.

المصدر: سبوتنيك