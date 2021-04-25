المخيمات الفلسطينية بشمال لبنان تتضامن مع الأقصى وأهل القدس بوجه العدوانية الصهيونية

عمت أجواء الغضب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان وشهدت الشوارع تجمعات عفوية حمل خلالها المشاركون الاعلام الفلسطينية وانطلقوا بمسيرات عفوية تقدمها مسؤولي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وجموع من المواطنين نصرة للمسجد الأقصى ودعما للمقدسيين في وجه عنصرية واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.

المشاركون جابوا شوارع مخيم البداوي مرددين هتافات تدين جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني في الداخل ورددوا شعار “عالقدس رايحين شهداء بالملايين

وشدد امين سر حركة فتح في الشمال محمد فياض على أن المسجد الأقصى خط أحمر، وشجب الموقف العربي المتلاهث وراء التطبيع وتحديدا أنظمة الخليج المتواطئة مع العدو في العدوان على الاقصى مؤكدا أن شعبنا لن يسمح للمستوطنين بتدنيس المسجد الأقصى أو الاعتداء على كرامة أبناء شعبنا في القدس المحتلة

بدوره خالد عودة امين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال أكد أن المشاركة في نصرة القدس واجب على كل فلسطيني يعيش في الشتات

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تحيي صمود المقدسيين وتصديهم لجنود الاحتلال والمستوطنين، وتؤكد على عروبة وإسلامية المسجد الأقصى وعدم السماح بتمرير مخططات الاحتلال التهويدية في القدس، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا من جرائم الاحتلال.

وأعلن المشاركون أن مسيرات الغضب ستتواصل كل ليلة وحتى ساعات الصباح نصرة للمسجد الأقصى وللمقدسيين الذين يتعرضون لعدوان من قبل الاحتلال

وكان مخيم نهر البارد شهد تظاهرات حاشدة رفضاً للمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف السيطرة على المسجد الأقصى المبارك

وبعد ان ادى المصلون صلاة التراويح في المساجد خرج الالاف مرددين الهتافات الداعمة للمقدسيين على وقع الأغاني الوطنية، مؤكدين على وحدة وتلاحم الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وفي الشتات وعلى ضرورة التوحد لمواجهة مشاريع الإحتلال الاستيطانية والتهويدية وغيرها من المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

المصدر: مراسل الموقع