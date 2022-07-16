وقفات في مخيمات صور استنكارا لزيارة بايدن المنطقة

نظمت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في صور، وقفات احتجاجية على زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن، مشددة على “حق الشعب الفلسطيني في مقاومة مخططات تصفية القضية الفلسطينية الساعية الى تحقيق الأهداف الصهيو – اميركية”.

وركزت الكلمات على رفض الشعب الفلسطيني الزيارة، وحذرت “كل من يراهن من أنظمة وكيانات على حيادية الموقف الأميركي ونزاهته”، ودعت إلى “تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني باعتبارها تشكل رافعة لبناء جبهة مقاومة عربية شاملة في مواجهة التطبيع وما سينتج منه من مخاطر مصيرية”.

وناشدت “قراءة الأحداث والمتغيرات الاقليمية والدولية في ضوء تنامي دور محور المقاومة وقدراته والتحديات الوجودية التي تواجهها دولة الكيان الصهيوني، وما نشهده اليوم من مخاض يمهد لولادة عالم جديد متعدد الاقطاب”.

وشددت على “وحدة نضال الشعبين اللبناني والفلسطيني في مواجهة العدو المشترك والمخاطر المصيرية التي تهددهما، وعلى التمسك بكامل الحقوق المغتصبة”، وعاهدت الشهداء “الاستمرار في رفع راية الكفاح والمقاومة حتى تحقيق الأهداف التي ارتقوا من أجلها “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام