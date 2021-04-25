كورونا في ايران.. تسجيل 454 حالة وفاة و19165 إصابة جدیدة

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 454 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 69 الفا و 574 شخصا.

وتم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 19 الفا و165 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و396 الفا و204 اشخاص ويكون 5 الاف و206 شخصا في وضع حرج.

وبلغ ان عدد المتعافین من الفیروس ملیونا و877 الفا و517 شخصا لغایة الان.

كما ان 15 مليونا و195 الفا و766 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19” في انحاء البلاد حتی الان.

المصدر: وكالة ارنا