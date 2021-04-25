اللواء باقري: لن ينعم الصهاينة بالهدوء.. واجراءات الأيام الأخيرة ستعيدهم إلى رشدهم

قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، إن الصهاينة اذا اعتقدوا أن بامكانهم ممارسة الاستفزازات في اي مكان دون رد، فإن جبهة المقاومة سترد عليهم بقوة.

وفي حديث مع الصحفيين على هامش مراسم تأبين العميد الفقيد محمد حجازي، علق اللواء باقري على الاحداث الاخيرة جنوب فلسطين المحتلة، بالقول إن “الصهاينة يظنون ان بامكانهم الاستمرار باستهداف الاراضي السورية، ومواصلة الاستفزازات في البحار والاماكن المختلفة دون رد”، موضحا ان “الاجراءات التي جرت ضد الكيان الصهيوني مؤخرا والإجراءات المستقبلية التي ستهدد مصالحه، ستعيد الصهاينة إلى رشدهم”.

وتابع باقري: “لن نعلن شيئا عن منفذ الأحداث الأخيرة ضد الصهاينة ولا نعلم من هو، لكن جبهة المقاومة سترد بحزم على الاعتداءات الإسرائيلية”.

وحول الرد الإيراني فيما اذا استمر الكيان الصهيوني باستفزازاته، لم يحدد اللواء باقري طبيعة الرد الإيراني، لكنه قال إنه “ليس واضحا ما سيكون رد إيران، لكن الكيان الصهيوني لن ينعم بالهدوء”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضية، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب أطلق من سوريا.

المصدر: وكالات ايرانية