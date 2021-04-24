رئيس الجمهورية دعا الى اجتماع الإثنين للبحث في ملابسات القرار السعودي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في إطار متابعته للتطورات التي نشأت عن قرار السعودية منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى أراضيها الى اجتماع يعقد ظهر الاثنين المقبل، في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء: الدفاع الوطني، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، والاقتصاد والتجارة، إضافة الى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.

وسيخصص الاجتماع لعرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام